'Nieuwe liefde' Gordon stapt naar rechter

Dat bevestigt zijn advocaat Vincent van der Velde.

Van der Velde probeerde er dinsdag onderling uit te komen met de advocaat van Gordon, maar dat lukte niet. Wanneer de zitting plaatsheeft, is nog niet bekend.

Gordon deelde maandag op Instagram en Facebook foto's van een nieuwe vriend, maar volgens de advocaat van de man is er nooit sprake geweest van een liefdesrelatie. "Ze hebben daar ongetwijfeld een leuke tijd gehad, maar kennelijk heeft Gordon hun verstandhouding verkeerd geïnterpreteerd. Er is gezoend, maar dat betekent in de ogen van B. nog geen liefdesrelatie. Hooguit was sprake van wederzijdse affectie: een vriendschap."

Dubbelleven

De zanger en presentator meldde maandagavond dat hij was benaderd door vrouwen die aangifte tegen de man hadden gedaan omdat ze door hem stiekem zijn gefilmd tijdens seksuele handelingen. Gordon betichtte zijn "nieuwe liefde" vervolgens van het leiden van een dubbelleven. De advocaat van de man beschuldigt Gordon naast stalking van smaad en laster.

Het management van Gordon heeft een verklaring gegeven, meldt het AD, en hiermee gereageerd op deze aantijgingen. "Gordon ontkent de door u en uw cliënt gedane beweringen over stalking en intimidatie met klem en bestempelt ze als smaad en laster. Hij zal daarom rechtsmiddelen jegens uw cliënt aanwenden. Uw ontkenning bovendien, in diverse media, namens uw cliënt dat geen sprake zou zijn van een affectieve relatie is ver bezijden de waarheid en alleen al om die reden schadelijk voor cliënt."

De presentator deelde dinsdag overigens gewoon weer een foto van hem en "zijn liefde". "En zo zou je naar Venetië vliegen voor Valentijn en zo sta je advocaten te woord om te 'bewijzen' dat je een relatie had met de persoon waar je zo gek op was. Ja dan breekt je hart en die was al niet meer te lijmen", schrijft hij erbij.