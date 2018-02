Sonja Bakker woont na vijf maanden samen met nieuwe liefde

"Met Barry naast me heb ik nog nooit zo lekker geslapen. Dus ik wíl ook niet meer alleen slapen", aldus de schrijfster in Story.

De schrijfster verwacht niet lang in Amsterdam te wonen. "Het is even afwachten wanneer de verbouwing van mijn huis in Bergen klaar is. Die had toch iets meer voeten in de aarde dan ik dacht. Maar op zich heb ik geen haast."

"Bram, mijn jongste zoon, gaat nu naar school in Amsterdam en bij aanvang van het nieuwe schoolseizoen in september gaan we in Bergen wonen. Dan hoeft hij ook niet midden in een schooljaar van klas te veranderen."

Sonja Bakker maakte in augustus bekend na een huwelijk van vier jaar te gaan scheiden. Samen met Jan Reus kreeg ze een kind. Eerder was ze getrouwd met Koen Lenting, met wie ze twee kinderen kreeg. Sinds december is het bekend dat de diëtist een relatie heeft met Barry van Suijdam.