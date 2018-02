Alain Clark zou wel voor één dag vrouw willen zijn

"Ik ben opgegroeid met twee oudere zussen en een moeder, eigenlijk had ik dus drie moeders in huis, maar nog steeds heb ik geen idee hoe hun brein werkt", zegt Clark.

In het interview vertelt de zanger over "een beroemde cartoon die twee apparaten laat zien." "Het ene heeft maar één knop, het andere heeft er wel duizenden. Het staat voor de man versus de vrouw. De vrouw is complex, denk ik, maar daardoor heel rijk en mooi. Die ene dag als vrouw wil ik vooral beleven door diepe gesprekken te voeren met mannen en dan te zien hoe ik dat vanuit de vrouwelijke kant ervaar."

Clark zegt ook dat alle vrouwen volgens hem "kracht" hebben. "Als er veel te verduren is, blijven ze daadkrachtig en gefocust. Op een heel goede dag heb ik inzichten waarover ik me goed voel. Dan kijk ik naar mijn vriendin die terugkijkt met een blik van 'dat inzicht had ik al lang', haha."