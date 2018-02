Geobsedeerde 'fan' Miley Cyrus gearresteerd na stalken

Volgens TMZ is de man van zijn woonplaats in Milwaukee afgereisd naar Los Angeles om daar de zangeres te bezoeken. In berichten op Facebook schreef de man dat hij wist hoe hij haar huis moest binnenkomen en bedankte hij haar voor het "lozen" van haar verloofde Liam Hemsworth.

In de berichten schreef hij verder dat hij van plan was iets verschrikkelijk te doen. "Hou je geliefden goed vast, want deze wereld is er maar tijdelijk. Ik ben het donker en het licht."

De man is maandag in Los Angeles gearresteerd, waar hij 72 uur vastgehouden kan worden. Hij zou psychologische testen ondergaan.

Het is onbekend of de 25-jarige zangeres weet van de man.