Zelfmoord Glee-acteur Mark Salling bevestigd door lijkschouwer

Dat meldt TMZ op basis van de akte, die is vrijgegeven door de autoriteiten.

De Glee-acteur werd niet ver van zijn huis levenloos aangetroffen. Een toxicologisch rapport is nog niet naar buiten gebracht, dus of Salling gedronken had of drugs had gebruikt is niet bekend.

Salling kampte met ernstige depressies, nadat hij bekende kinderporno in zijn bezit te hebben gehad. Bij een huiszoeking werden op zijn computer meer dan vijftigduizend pornografische foto's van minderjarigen gevonden.

De acteur zou na overleg met justitie akkoord zijn gegaan met een gevangenisstraf van vier tot zeven jaar, een registratie als zedendelinquent en een omgangsverbod met minderjarigen. De uitspraak in zijn zaak stond gepland voor maart van dit jaar.