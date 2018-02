Joëlle Witschge 'raakte zichzelf kwijt' door relatie met Waylon

De Expeditie Robinson-deelnemer vertelt in gesprek met VIVA dat Waylon, die nu een relatie heeft met vlogger Bibi Breijman, ten tijde van hun relatie in een interview liet weten dat Witschge "geen ambities had".

"Maar die had ik een tijdje in de koelkast gezet omdat zijn carrière op dat moment dominanter was."

De dochter van oud-voetballer Richard Witschge zegt dat ze "zichzelf een beetje kwijtraakte" tijdens haar relatie, die met tussenpozen van 2014 tot 2017 duurde. "Door alles wat er gebeurde, werd ik de laatste jaren rustiger. De glans was er een beetje vanaf."

Hun knipperlichtrelatie kwam uiteindelijk tot een einde omdat het niet tussen Witschge en Waylon (37) werkte. "Ik bleef maar met de vraag zitten waarom dan niet. Maar dat heb ik nu helemaal niet meer. Het is klaar en we hebben geen contact meer."

Sander Huisman

Daarna kreeg het model een relatie met Kriss Kross Amsterdam-dj Sander Huisman, de neef van Henny Huisman. Ook deze relatie is inmiddels ten einde.

"Je kunt je weleens heel erg in iemand vergissen. Het was toch niet de man wie ik dacht dat hij was. Dat was eigenlijk mijn grote verdriet. Maar ik ben blij dat ik er nu achter ben gekomen in plaats van wanneer ik twee kinderen verder zou zijn geweest."