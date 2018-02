Wendy van Dijk noemt Youp van 't Hek 'lafaard' na afzeggen De Kwis

De Leeuw had zich in een column in het AD uitgesproken over Van 't Heks gebruik van het woord pisnicht in diens NRC-column.

"Als je in het huidige klimaat woorden als pisnicht, flikker en poot gebruikt, kan dat als kwetsend worden ervaren. Zeker in deze tijd, waarin je als homo toch angstiger bent en je vaker in het openbaar wordt uitgescholden of aangevallen."

Daarop besloot Youp van 't Hek zijn deelname aan De Kwis, een programma waarin hij met Paul de Leeuw zou zitten, af te zeggen. "Ik had toevallig net ja gezegd tegen zijn programma De Kwis", schrijft Van 't Hek. "En dat heb ik deze week toch maar even afgezegd. Ik wil niet naast een presentator zitten met een teer zieltje zodat ik op mijn woorden moet gaan letten."

Een beslissing waar Wendy van Dijk het niet mee eens blijkt, zo maakte ze maandag duidelijk via Twitter.

Erland Galjaard

Het is niet voor het eerst dat Van Dijk met de cabaretier in de clinch ligt. Van 't Hek had eerder kritiek op Van Dijks man Erland Galjaard.

De twee legden het bij en sloegen de handen ineen voor het inzamelen van geld voor de nagellakactie van Tijn van Kolsteren, de inmiddels overleden jongen die landelijk bekend werd door zijn actie voor 3FM Serious Request.