Huub van der Lubbe heeft rust gevonden

"Tot twee jaar geleden vond ik niets leuker dan van de ene bezigheid in de andere te rollen; van een optreden naar een repetitie, naar een interview, naar schrijven", zegt Van der Lubbe in een interview in Het Parool.

"Zo van: vanavond met Teuntje naar het theater en daarna nog even daar en daar wat drinken, hup. Met de tong uit de mond bezig zijn en door naar de volgende activiteit. Dat heb ik niet meer. (...) Nou, dat is voor het eerst in mijn leven."

Solo

Helemaal stilzitten doet hij natuurlijk niet. Sinds deze week voert Van der Lubbe bijvoorbeeld het stuk Solo op, waarin hij zijn muzikale helden eert.

De zanger levert daar in gesprek met de krant zelf een bijsluiter voor aan: "Helden bestaan alleen maar in je hoofd. Zodra je meer van iemand weet, is ie al bijna geen held meer. Dan krijgt ie ook menselijke trekken. (…) Koester ze vooral in je hoofd."