Gordon 'hevig geschrokken' na ontdekking 'dubbelleven van nieuwe liefde'

De zanger plaatst maandagavond een bericht op Facebook waarin hij vertelt dat hij na het delen van de foto's ontdekte dat zijn nieuwe vriend "meerdere relaties onderhield met mannen en vrouwen".

"Ik ben hevig geschrokken van de reacties", aldus Gordon. "Ik was de afgelopen maanden intens verliefd en hij ook op mij, dacht ik. Ik kon, na de deceptie die mijn trouwshow met zich meebracht voor mij en voor de kijkers, bijna niet geloven dat zo iemand als hij op mijn pad zou komen", schrijft hij.

Stiekem gefilmd

Uit de reacties op de foto's bleek dat "sommige dames aangifte hebben gedaan bij politie, omdat ze stiekem zijn gefilmd tijdens seksuele handelingen".

De zanger zegt zich niet te herkennen in deze verhalen. "Ik ben dan ook in shock dat iemand zo intens gemeen kan zijn."

"Ook al ben ik door de wol geverfd met alle teleurstellingen op het gebied van liefde, deze komt toch wederom keihard aan. Het moedwillig iemand voorliegen en bedriegen is voor mij een karaktereigenschap die ik nooit zal accepteren naast mij."

Stalken

De advocaat van K.B., de man die Gordon als zijn nieuwe vriend presenteerde, heeft in RTL Boulevard een reactie gegeven op het bericht van de zanger. "Er is geen sprake geweest van een affectieve relatie", zegt hij.

"Er is sprake van stalking en belaging van Gordon naar mijn cliënt toe. Hij wil hier van af en wil verder met zijn leven. Namens mijn cliënt is er een brief naar Gordon gestuurd met daarin het verzoek of dit onmiddellijk kan stoppen."

Aan het AD meldt advocaat Vincent van der Velde dat B. nooit toestemming heeft gegeven voor het plaatsen van de foto's en dat Gordon "door afwijzing op zijn ziel is getrapt.".

"Alles wat Gordon nu naar buiten ventileert, is een sneaky, vooropgezet plan om iemand te jennen die niet is geworden wat hij wilde: zijn levenspartner.'' De advocaat zou in het bezit zijn van een groot dossier met hierin berichten die aantonen dat "Gordon zijn cliënt heeft bedreigd en heeft aangekondigd hem het leven zuur te zullen maken".

Weinig geluk

"Ach nu mag iedereen t weten ook! Mijn liefde! Je bent mijn schat", schreef Gordon op eerder op Facebook bij een serie foto's van de twee.

Door de jaren heen had de 49-jarige presentator en zanger niet veel geluk in zijn liefdesleven. Vorig jaar ging hij nog via televisie op zoek naar een man in het programma Gordon gaat trouwen... maar met wie?

De presentator besloot aan het einde van de rit een huwelijk toch niet door te zetten omdat hij niet de juiste gevoelens had voor de overgebleven kandidaten Rogier en Manuel.