Gigi Hadid reageert op roddels over drugsgebruik

Het 22-jarige model legt in een reeks tweets uit hoe het komt dat ze eerder minder dun was dan nu. "Toen ik 17 jaar was en begon als model, was ik nog niet gediagnosticeerd met de ziekte van Hashimoto (een auto-immuunziekte die leidt tot schade aan de schildklier, red.). Ik werd 'te dik voor de industrie' genoemd, omdat mijn lichaam vocht vasthield en ontstekingen had."

Het feit dat Hadid de laatste tijd dunner is geworden, komt volgens het model zelf doordat ze beter behandeld wordt voor deze ziekte. "Ik ben misschien te dun voor jullie, en zo dun wil ik helemaal niet zijn, maar ik voel me gezonder dan ooit."

Roddels over drugsgebruik wijst Hadid fel van de hand. "Stop met mij in een hokje te plaatsen, enkel omdat je niet begrijpt hoe mijn lichaam volwassen is geworden."