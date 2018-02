Henny Huisman hoopt dat hij snel weer kan drummen na nieuwe operatie

"Aan het einde van de lente moet ik wel weer boven jan zijn", zegt de 66-jarige presentator in gesprek met De Telegraaf.

"Ik hoop dan weer te kunnen drummen, want toen ik laatst op vakantie een man met een drumstel tegenkwam en ik het weer even probeerde, merkte ik al meteen dat het nog niet als vanouds ging."

Botbreuken

Huisman moest opnieuw geopereerd worden, omdat de 32 botbreuken die de oud-presentator vorig jaar opliep na een val met zijn fiets niet goed bleken te helen.

"Omdat het in de nasleep van de eerste keer helemaal fout is gegaan. Met pinnen en schroeven is mijn arm weer min of meer aan en bij elkaar gezet, maar mijn lichaam protesteerde daartegen. Het moest over."