Cameron Douglas had in gevangenis veel steun aan grootvader Kirk

"Opa kwam de hele tijd met een zonnebril op, net als een echte Hollywoodster", zegt Cameron Douglas in zijn eerste interview na zijn vrijlating in 2016 in de Britse krant Daily Mail.

"Hij vroeg me: 'Bij hoeveel gevechten ben je betrokken geweest - en hoeveel heb je gewonnen?' Hij is uit stevig hout gesneden." Toen de gezondheidstoestand van Kirk Douglas het niet langer toestond om zijn kleinzoon te bezoeken, schreef hij hem minstens twee brieven per maand.

Ook voor Catherine Zeta-Jones, de vrouw van zijn vader Michael Douglas, heeft Cameron veel lof. "Ze geeft nooit op en heeft toen ook niet opgegeven. De liefde van mijn familie heeft me geholpen in mijn donkerste dagen", aldus de 39-jarige Cameron, die onlangs met zijn vriendin Viviane Thibes een dochter kreeg.