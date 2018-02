Drew Barrymore stopte met datingapps omdat niemand reageerde

"Sinds ik een tiener was fantaseer ik al over een blind date", vertelt de 42-jarige actrice aan Ellen DeGeneres.

In 2016 scheidde Barrymore van regisseur Will Kopelman en de vrijgezelle actrice besloot zich aan te melden bij datingapp Raya. "Ik hoorde dat Amy Schumer haar vriend daar had ontmoet. Op een avond ging ik ervoor en meldde ik me aan. Maar niemand stuurde me een bericht."

Barrymore benaderde de mannen daarom zelf. "Een man schreef: 'wat doet iemand als jij op een datingapp?'" Met een andere man kwam het wel tot een langer gesprek. "Ik schreef naar hem: 'als je zin hebt om een drankje te doen, zou dat leuk zijn. Maar geen haast'. Daar kreeg ik nooit meer antwoord op."

Nieuwe relatie

In december liet de actrice weten dat ze nog geen zin heeft in een nieuwe relatie. "Ik haal zo veel vervulling uit mijn dochters dat ik het gevoel heb dat mijn kopje alleen maar overstroomt", vertelde Barrymore in een interview met Instyle.

"Ik had nooit gedacht dat ik zo tevreden zou zijn zonder een romantische relatie te hebben."

Barrymore heeft dochters Olive (5) en Frankie (3) uit haar huwelijk met Kopelman. De actrice is voor hem twee keer eerder getrouwd geweest.