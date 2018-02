Bekeerde rapper Kempi noemt islam 'pure liefde'

Dat stelt hij in een interview met FunX-dj Fernando Halman op de site Nandoleaks.com. Het is de eerste maal dat Kempi uitgebreid ingaat op zijn keuze, die hij eerder deze week via sociale media meldde.

Het was geen plotselinge beslissing voor de 31-jarige rapper, die in het dagelijks leven Jerrely Slijger heet. Kempi had al een tijdje interesse in de religie, maar maakte zelf nooit de eerste stap tot bekering. "De media zetten moslims en de islam in een heel slecht daglicht", stelt hij in het gesprek. "Ik werd daar gewoon bang van en wilde daar niets mee te maken hebben."

In de loop der jaren ontdekte de artiest echter dat "de media verhalen omdraaien en op hun eigen manier publiceren". "Ik geloof nu dat de islam gewoon liefde is. Het is puur." Het fascineert de rapper ook dat veel Afrikanen die tot slaaf werden gemaakt zich tot moslim hadden bekeerd.

Kempi stelt zijn eigen leven te willen beteren nu hij moslim is. De rapper werd in het verleden veroordeeld tot celstraffen vanwege mishandeling en bedreiging.