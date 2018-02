Brody Jenner wist niet dat halfzus Kylie Jenner zwanger was

"Om eerlijk te zijn wist ik tijdens haar hele zwangerschap niet dat ze in verwachting was", vertelt Jenner (34) aan US Magazine.

"Nu ik het weet, zou ik haar heel graag willen zien", aldus de The Hills-ster.

Jenner en de 20-jarige Kylie hebben dezelfde ouder, Caitlyn Jenner. Ondanks dat de twee naaste familie zijn, laat Jenner weten dat het "een aantal jaar geleden" is dat hij zijn halfzus gezien heeft.

"We hebben altijd een band gehad, maar zijn allebei erg druk", vervolgt Jenner, die tegenwoordig dj is. "Het is wat het is. Ik kan niet wachten om de baby te ontmoeten", besluit hij.