Roddeloverzicht: Gordon aan de coke en zus Yolanthe met miljardair

Maanden geleden kondigde Gordon het al aan: het boek dat het leven van menig BN'er zou gaan veranderen. Vol heftige details over drugs, seks en rock 'n roll. Alles zou de zanger gaan vertellen in zijn boek. En hoewel dat soort beloften wel vaker gedaan worden, lijkt het er op dat Gordon ze ook daadwerkelijk nakomt.

En het is makkelijk om allerlei verhalen van anderen te doen, maar om dan ook eerlijk te zijn over je eigen schandalen is nog een tweede. Gordon maalt er niets om: deze week konden we in HP/de Tijd al een voorproefje van het boek lezen en wat blijkt: Gordon vertelt echt álles.

"Ik ben soms thuis in mijn eentje coke aan het snuiven, puur om het kutgevoel uit mijn lijf te krijgen", aldus de 49-jarige Gordon in gesprek met biograaf Marcel Langedijk. Nee, Gordon is niet verslaafd, maar echt leuk heeft hij het niet meer zonder cocaïne. "Ik ben vaak zo moe als ik naar een feestje moet. Zo moe dat ik nergens meer zin in heb, dat ik liever gewoon thuis blijf. Maar als je dan wat coke neemt, word je weer wakker."

Niet alleen poedertjes zijn favoriet bij de zanger om de eenzaamheid te bestrijden, ook een goed glas wijn wil nog wel eens helpen. "Ik drink ook vaak uit eenzaamheid, uit verdriet. Verbroken relaties, dat soort dingen, weet ik veel wat. Maar als het niet kan, als ik moet werken, drink ik ook weken niet. Geen enkel probleem."

Toch gaat dat niet altijd goed, zo lezen we ook in het boek: Gordon heeft wel eens een optreden moeten afzeggen omdat hij iets te hard gefeest had. Nee, hij gebruikt niet tijdens optredens of het presenteren, maar iedereen begaat wel eens een fout. Een keer een pilletje, waardoor hij stond te tollen op het podium, maar ook een optreden bij Myrna Goossen met LA The Voices ging niet door omdat Goor net iets te hard was gegaan.

"De avond ervoor had ik een paar gasten over de vloer gehad. Heel lekkere jongens. Ze wilden een feestje met mij en ondanks dat het dinsdagavond was, had ik zoiets van: eventjes kan wel. (...) Dat feestje liep helemaal uit de klauwen. Die gasten gingen op een gegeven moment zelfs aan de ghb. Dat doe ik niet. (...) Maar die jongens hadden dat stiekem in mijn drankje gegooid. Ik weet niet of je het weleens gebruikt hebt, maar dan ben je dus echt helemaal van de wereld."

De eerste passages beloven een spectaculair vol verhalen met allerlei excessen, maar als we Gordon moeten geloven staan er ook echt wel andere dingen dan verhalen over drank en drugs. "De media" lichten alleen dat er uit, want dat verkoopt bladen, zo meent de zanger. Het zal de verkoop van zijn boeken ongetwijfeld ook geen windeieren leggen.

Babynieuws

North, Saint, Chicago: de kinderen van Kim Kardashian en Kanye West hebben hele unieke namen. "Daar kan ik overheen!", dacht Kylie Jenner en maakte deze week bekend haar dochter Stormi te noemen. Bijzondere naam, bijzonder kind, moet de kersverse moeder gedacht hebben. Bijzondere zwangerschap ook, en dan drukken we ons nog mild uit.

Eind september 2017 ontstonden de eerste geruchten: de toen net 20-jarige realityster zou zwanger zijn van haar eerste kind, die ze samen met rapper Travis Scott zou verwelkomen. Maar anders dan bij de zwangerschappen van haar zussen, bleef het daarna stil.

Moeder Kris en zussen Kim, Kourtney, Khloé en Kendall spraken zich op geen moment uit over de eventuele baby die er aan zat te komen. En dat terwijl de familie Kardashian/Jenner normaal niet vies is van persoonlijke informatie gebruiken om extra aandacht te creëren voor de realityserie/parfums/make-up/kledinglijn van de familie.

Ondanks aansporingen van andere sterren, de paparazzi die er alles aan deden om een foto te maken van een zwangere Kylie en aankondigingen van baby's van Kim en Khloé, hield Kylie wijs haar opgespoten lippen gesloten.

Tot zondag. Ineens was daar álles waar we de afgelopen maanden zo om gesmeekt hadden: een bekendmaking van de geboren baby en een elf minuten durende video. In de clip zagen we beelden van hoe Kylie geboren werd, dat ze twintig jaar later ontdekte zwanger te zijn, de eerste beelden van baby Chicago en helemaal aan het einde de eerste beelden van de nieuwe baby van Kylie en Travis.

Een paar dagen daarna was daar de naam: Stormi. Niet Butterfly, zoals veel fans hadden verwacht na maanden van hints met vlinderringen, -tattoeages en decoraties. De bekendmaking brak alle records op sociale media: nog nooit eerder werd een afbeelding zo vaak geliked op Instagram.

En waar een wil is, is een weg, zo bleek ook nu weer: de fans moesten en zouden gelijk krijgen wat betreft de vlindernaam. De naam zou namelijk gebaseerd zijn op het vlindereffect: het klappen van vlindervleugels kan uiteindelijk leiden tot een storm. Ja juist: een storm. En dus Stormi.

Of Kylie nu ook weer als vanouds op Instagram zal gaan plaatsen alsof haar leven er van afhangt, is nog afwachten, maar ook hier blijkt ze van zus Kim al het een en ander te kunnen leren. Zo'n kind is namelijk hartstikke handig als je nog iemand nodig hebt om toplessfoto's van je te maken.

Money, money, money

Een groot huis, een zwembad in de tuin en een dure auto op de oprit: als je geld hebt, heb je het gemaakt in deze wereld. En als je dat geld zelf niet hebt, doe je er goed aan te trouwen met iemand die dat wel heeft. Ook deze week bleek weer: geld maakt echt wel gelukkig, als je er maar genoeg van hebt.

Rebecca Cabau van Kasbergen, die tot enkele maanden geleden nog ruzie had met haar zus Yolanthe over het huis van hun vader op Ibiza, heeft de liefde gevonden bij miljardair Marcel Boekhoorn. En als we De Telegraaf mogen geloven "wint" ze nu van haar zus, want Wesley Sneijder is niet half zoveel waard als Marcel. "Een kleintje", zo noemt de krant de voetballer in deze verhouding.

Marcel neemt zijn nieuwe geliefde mee naar allerlei exotische oorden waar ze genieten van de chicste diners, de meest luxe hotelkamers en een hip feestje (de Grammy's). Rebecca is helemaal verliefd, zo zien we op haar Instagram, waar ze foto's van zichzelf en haar geliefde deelt.

Rebecca is niet de eerste (semi-) bekende vrouw die de miljardair aan de haak slaat. Zo had hij eerder al een relatie met Tatjana Simic en verbrak hij nog niet zo lang geleden de relatie met zangeres Hind. Zij zou kinderen hebben gewild, waar Marcel niet meer op zit te wachten. Geen baby's meer voor Marcel, dus ook niet voor Rebecca?

Een huwelijk zal er ook niet van komen, want als we Quote mogen geloven is de miljardair nog altijd getrouwd met Marlies, met wie hij wel drie kinderen kreeg. Een scheiding zou te kostbaar zijn voor Marcel en dus houdt hij gezellig zijn trouwakte in stand. De ring daarentegen, heeft hij lang geleden al afgedaan.

Of Yolanthe het ziet als een verloren strijd is nog maar de vraag: zij lijkt nog altijd erg gelukkig met haar "Wes".