Gordon vreest enkel negatieve berichtgeving uit biografie

"Ik weet op voorhand al wat voor stront en ellende ik over me heen ga krijgen omdat de media alleen maar die passages eruit zullen nemen waarop ze kranten en blaadjes verkopen", voorspelt de presentator van Op Goed Geluk. In het boek spreekt hij onder meer over zijn cocaïnegebruik.

Op Facebook schrijft Gordon: "Maar geloof me, het boek is zoveel meer dan die excessen die genoemd worden. Het is het verhaal van mijn leven en dat was niet altijd gevuld met louter vreugde en plezier. Maar ik heb vooral ook heel veel plezier gehad en heel veel succes. Ik hoop dat degenen die het gaan kopen of lezen daar doorheen lezen en mij vooral leren kennen zoals ik daadwerkelijk ben en altijd ben geweest."

Gordons memoires liggen vanaf 28 februari in de winkels.