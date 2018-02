Organen overleden vader Britt Dekker redden zes levens

Dekker vertelde donderdag in De Wereld Draait Door over de dood van haar vader en de onverwachte positieve gevolgen die dit bleek te hebben.

"Hij had het donorpasje in zijn portemonnee en had zich net geregistreerd", vertelt de 25-jarige Dekker in gesprek met Mathijs van Nieuwkerk. "Het bleek dat hij inmiddels al zes levens heeft gered."

"Dat vind ik wel heel cool." De paardenvlogger vertelt dat haar vader Willem kort voor zijn overlijden een man had ontmoet wiens leven was gered omdat hij een nieuwe lever had gekregen. Dat zorgde ervoor dat hij zich toch besloot te registreren als orgaandonor.

"Wij zijn heel verdrietig, maar in de rest van Nederland worden nu mensen opgebeld met: jij krijgt een nieuwe nier, jij krijgt een nieuwe lever. Ik vind die wet wel heel erg goed", zegt Dekker over het voorstel van Tweede Kamerlid Pia Dijkstra (D66) om mensen voortaan donor te laten zijn, tenzij ze daar bezwaar tegen maken. Volgende week stemt de senaat over dit voorstel en wordt duidelijk of de wet doorgang krijgt.

Beste mattie

Willem Dekker overleed in november na een val in de bakkerij waar hij werkte. Dekker schreef op Instagram dat ze op het vliegveld was voor een reis naar Afrika toen ze hoorde dat haar vader was gevallen. "Na 24 uur lang hopen heeft hij dit uiteindelijk niet mogen overleven en zijn we onze beste mattie en vader kwijt."