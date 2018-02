Samantha Steenwijk en echtgenote willen aan kinderen beginnen na The Voice

De zangeres, die sinds 2013 is getrouwd met Daisy, vertelt in gesprek met De Telegraaf dat zij "na The Voice aan de slag gaan".

"Er wordt dan een eitje bij mij weggehaald en samen met het zaad van de voor ons bekende donor wordt dit teruggeplaatst bij Daisy. Dan is het echt een kindje van ons samen."

Voordat zij dit plan tot uitvoering brengen, hoopt Steenwijk wel eerst wat tijd te mogen steken in haar carrière. "Er zijn genoeg ideeën. Nee, die kan ik je nog niet vertellen."

De relatie tussen Steenwijk en Daisy heeft niet te lijden onder haar deelname aan de talentenjacht. "Natuurlijk heeft The Voice invloed op onze relatie, maar tot nu toe alleen maar in positieve zin. We zijn normaal gesproken altijd een soort Hepie en Hepie en nu doe ik dit toch wel alleen, al had ik het zonder haar onvoorwaardelijke steun niet gered."