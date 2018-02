Jan Versteegh wordt trouwambtenaar in Zaanstad

Maandag maakt Versteegh kennis met de Zaanse wethouder Rita Visscher en past hij zijn trouwtoga, kondigt de gemeente aan. Ook Dirk Zeelenberg en Xander de Buisonjé mogen in Zaanstad huwelijken voltrekken.

Er zijn gemiddeld zo'n vijfhonderd huwelijken per jaar in Zaanstad. Gemiddeld 260 hiervan worden voltrokken door ambtenaren van de gemeente. De overige 240 huwelijksvoltrekkingen nemen de buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand voor hun rekening. Met Versteegh erbij komt het aantal babsen in Zaanstad op twaalf.

Jan Versteegh, die zich in 2016 in het zangprogramma It Takes 2 ook al van een andere kant liet zien, maakt binnenkort ook nog zijn acteerdebuut. In de film Gek van Oranje van regisseur Pim van Hoeve, die maandag in première gaat, speelt Versteegh de rol van een stervoetballer.