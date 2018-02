Wassen beeld Kylie Jenner in Madame Tussauds Hollywood achter kinderwagen

Jenner onthulde in juli haar wassen beeld bij Madame Tussauds in Hollywood, nadat ze via haar Snapchat had laten zien hoe de voorbereidingen voor het beeld waren verlopen.

Voor het bezoekje aan de babywinkel hadden de medewerkers van het museum de wassen Jenner een wat comfortabelere outfit aangetrokken; daar was het beeld te zien gekleed in een joggingpak.

Volgens Page Six was de kinderwagen waar het wassen beeld achter was gezet leeg. Op de enige foto die Jenner van het meisje deelde, is alleen een hand en een klein stukje van haar gezicht te zien. Een beeld van Stormi kon dus nog niet worden gemaakt.

Desalniettemin is het bericht met 15,6 miljoen likes het populairste bericht op Instagram ooit. Jenner versloeg daarmee Beyoncé, die vorig jaar met haar zwangerschapsaankondiging 11,2 miljoen likes scoorde.