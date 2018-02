Gordon in biografie openhartig over drugsgebruik

In passages van het boek, in het bezit van HP/DeTijd, valt te lezen hoe Gordon ervoor koos om drugs te gebruiken om zich beter te voelen.

"Ik ben soms thuis alleen in mijn eentje coke aan het snuiven, puur om het kutgevoel uit mijn lijf te krijgen", zo staat er in het boek.

Gordon vertelt daarnaast ook over een angstaanjagend moment dat hij beleefde onder de douche. "Ik dacht: ik heb teveel genomen, ik geloof dat ik 112 moet bellen. Ik had zoveel gesnoven dat ik er hartkloppingen van kreeg."

Pijn en verdriet

In een interview met Privé zei de 49-jarige Gordon eerder al dat veel mensen zouden schrikken door de verhalen die in zijn biografie staan. "Dan heb ik het niet alleen maar over wat andere mensen uit de showbizz hebben gedaan of gezegd, maar ook gewoon de pijn en het verdriet die ik überhaupt heb moeten doorstaan in het leven. Daar heeft bijna niemand weet van."