Quentin Tarantino maakt excuses aan slachtoffer verkrachting Roman Polanski

In een verklaring, die Tarantino gaf aan Anne Thompson van IndieWire, maakt de regisseur zijn excuses aan het adres van Geimer. "Ik wil publiekelijk mijn excuses aanbieden aan Samantha Geimer. Vijftien jaar later realiseer ik mij dat het fout was. Mevrouw Geimer is verkracht door Roman Polanski."

"Toen Howard het over Polanski had, wilde ik de advocaat van de duivel spelen en iets provocerends zeggen. Daarbij ging ik totaal voorbij aan de gevoelens van Geimer en dat spijt mij."

"Dus mevrouw Geimer, ik was onwetend en ongevoelig en bovendien onjuist."

'Geen verkrachting'

In 2003 gaf Tarantino een interview aan Howard Stern, waarin hij zei dat het geen verkrachting was, omdat "Geimer zelf seks wilde." Afgelopen week greep Geimer in een interview met The New York Daily News terug op die uitspraken door te zeggen dat de uitspraken van Tarantino "niet waar waren en hij weet het."