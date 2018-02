Oger Lusink getroffen door herseninfarct

Lusink, die onder anderen Mark Rutte als klant heeft, kreeg voor de deur van zijn villa in Blaricum een zwaar herseninfarct, waarbij hij eenzijdig (rechts) verlamd raakte en zijn spraakvermogen verloor.

Volgens een van zijn medewerksters heeft de winkelketeneigenaar nog geluk gehad, want zijn chauffeur was bij hem toen het gebeurde. "Zijn vriendin zat in het buitenland."

Lusink viel bij het openen van zijn deur achterover, waarna zijn chauffeur volgens de krant gelijk 112 belde en de ambulance er binnen tien minuten was.

Revalidatie

De zeventigjarige is met spoed geopereerd in het UMC in Utrecht en vervolgens naar het AMC in Amsterdam gebracht. Hoe groot de schade is en of het letsel blijvend is, is nog niet bekend. Volgens de familie is zijn toestand nu stabiel en zijn ze op zoek naar een plek waar hij kan gaan revalideren.