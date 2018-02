'Ariana Grande huilde dagenlang na aanslag Manchester'

"Toen ze erachter kwam dat er fans waren gestorven was ze zo verdrietig. Ze heeft dagenlang gehuild", zegt haar manager Scooter Braun in de podcast Big Questions with Cal Fussman. Elk gezicht en elke naam van de slachtoffers drong volgens hem diep tot haar door. "Want dat is wie ze is."

Braun bezocht met Grande na de aanslag gewonde fans en hun families in een ziekenhuis, een ervaring die diepe indruk op hem en de zangeres maakte. "Het waren de twee zwaarste uren van onze levens", zegt hij. "Na het eerste gezin moest ik haar helpen. Ze was radeloos."

"Het was zo zwaar maar elke keer herinnerden we elkaar eraan dat wij gewoon naar huis konden en dat onze geliefden er nog waren terwijl die moeder, dochter, zoon of vader nooit meer naar huis kwam."

Annuleren

Grande en Braun overwogen na de aanslag om haar tournee te annuleren maar kwamen daarop terug toen de zangeres besefte dat ze haar overleden fans wilde eren en dat ze niet voor niets gestorven waren.

"We hadden niet het recht om zo verdrietig te zijn dat we niet door konden gaan", zegt Braun. "Als die terroristen dachten dat ze ons konden stoppen dan kennen ze mij en Ariana nog niet."

Door de aanslag kwamen 22 mensen om en raakten meer dan vijfhonderd mensen gewond. Bij een benefietconcert haalde Grande in juni met bevriende popsterren ruim 13 miljoen dollar op voor de slachtoffers.