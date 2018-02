Selena Gomez denkt rest van haar leven last te zullen hebben van depressies

"Ik heb last van depressies en angsten, iets waar ik altijd erg open over ben geweest maar waarvan ik nog steeds niet het gevoel heb dat ik ze heb overwonnen", zegt Gomez (25) in een interview met Harper's Bazaar.

"Ik denk dat dit een gevecht is waar ik de rest van mijn leven mee te maken zal hebben. Maar dat is niet erg, omdat ik weet dat ik altijd op de eerste plaats aan mezelf zal denken."

Bij de zangeres werd in 2013 auto-immuunziekte lupus vastgesteld. Haar psychische problemen zijn daar volgens Gomez bijwerkingen van.

Onzekerder

Hoewel de zangeres in 2017 samen met danceproducer Marshmello een hit scoorde met Wolves, dateert haar laatste album Revival alweer uit 2015.

Door haar haperende gezondheid zegt Gomez een stuk onzekerder te zijn geworden over haar zangcarrière. "Ik ben al heel lang bezig met mijn volgende album en als mensen me vragen waarom het zo lang duurt vertel ik ze altijd eerlijk dat ik er nog niet klaar mee ben", vertelt de zangeres.

"Ik voel me nog niet zeker genoeg om iets uit te brengen. Als dat nog eens tien jaar gaat duren, dan is dat maar zo. Het enige wat ik wil is oprecht zijn in wat ik doe", aldus Gomez.