Rapper Kempi heeft zich bekeerd tot de islam

"Ik ben naar de moskee geweest. Om half zeven moet ik terug en om zeven uur word ik bekeerd", aldus de artiest dinsdag in een bericht op zijn Instagram-account.

Eerder liet Kempi, die in het dagelijks leven Jerrely Slijger heet, al weten van plan te zijn om zich te bekeren. "Ik ben nog geen moslim, hoop het ooit eens te worden. Wil geen moslim zijn als ik nog niet leef volgens de regels van de Koran. Zodra ik de verleidingen van de wereld kan weerstaan, ben ik daar."

Op Twitter deelt Nourdeen Wildeman, voorzitter van Stichting as-Salaamah wal'Adaalah, een foto waarop Slijger te zien is ten tijde van zijn bekering. "'Rapper Kempi' heeft gisteren de shahadah (de islamistische getuigenis, red.) uitgesproken en is daarmee de islam binnengetreden. Dit betekent voor hem en voor ons dat we niet meer moeten terugkijken maar vooruitkijken", luidt het bijbehorende bericht.

Veroordeling

De rapper werd in september 2017 opgepakt omdat hij zijn ex-vriendin zou hebben bedreigd met een vuurwapen.

In januari stond de rapper terecht wegens de mishandeling. Het openbaar ministerie eiste vier maanden onvoorwaardelijke celstraf tegen de artiest. De rechtbank veroordeelde de 31-jarige Eindhovenaar tot twee maanden cel, met de tijd die hij al in voorarrest zat als onvoorwaardelijk deel. Kempi hoeft daarmee niet terug de cel in.

Uit het vonnis dat hierop volgde bleek dat de rechter liet meewegen dat Kempi al vaker is veroordeeld, onder meer voor huiselijk geweld. Ook speelt mee dat hij volgens deskundigen verminderd toerekeningsvatbaar is door zijn antisociale persoonlijkheidsstoornis. "De verdachte is momenteel onder behandeling voor zijn problematiek. De rechter wil die behandeling niet doorbreken met een onvoorwaardelijke celstraf", schreef de rechter in het vonnis.