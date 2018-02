Fred van Leer houdt van cliché openingszinnen bij flirten

"Daar kan ik alleen maar om gieren", aldus Van Leer in gesprek met Grazia. "Ik vind het heerlijk als een jongen tegen me zegt: 'Deed het pijn toen je uit de hemel kwam vallen?'"

De stylist en presentator is naar eigen zeggen al jaren "hartstikke single" en zegt geen echte flirt te zijn. "Als ik ergens ben, ga ik zo op in de gesprekken met vrienden dat ik niet op andere mensen let. Ik maak weleens oogcontact, maar als de ander terugkijkt, raak ik compleet in paniek. Daar heb ik dan helemaal geen zin in. Ik ben echt een vreselijk moeilijk jongetje, haha."

Bij een potentiële partner vindt Van Leer uiterlijke verzorging heel belangrijk, maar is verder niet zo bezig met uiterlijk. Foute kleding is voor de modekenner echter nummer 1-afknapper. "Tijdens een modeshow heb ik weleens een superknappe gozer ontmoet die als model meeliep. Na afloop spraken we af om een drankje te doen. Hij kwam binnen in zijn eigen kleding en ik dacht: oh my God, vergeet het maar. Fashion is a language en als je die taal niet spreekt, houdt het op voor mij op."