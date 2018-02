Ali B koopt nauwelijks merkkleding omdat 'het zwak voelt'

"Mijn kleren zijn bijna allemaal van Zara of H&M, ik loop niet veel in merkkleding", vertelt de artiest in gesprek met Grazia. "Natuurlijk zie ik al die rappers met dure kleding en merktassen lopen. En dan denk ik ook weleens: moet ik dat niet ook doen?"

Maar als hij zich geneigd voelt om ook dergelijke spullen te kopen, hoort de rapper, wiens echte naam Ali Bouali luidt, een stemmetje in zijn hoofd dat vertelt dat hij "gebrek aan karakter heeft".

"Dan denk ik: wat ben je voor zielige gast joh? Heb je dat nodig? Kun je het niet meer op persoonlijkheid? Moet je compenseren met dure kleren? En dat stemmetje is bij mij zo luid dat ik het niet kan negeren."

Daarom voelt het voor de rapper, die momenteel ook te zien is in de film Patser, "zwak als hij zich daaraan toegeeft". "Dus dan ga ik toch maar weer naar de Zara".

High level

De 36-jarige Bouali vertelt ook dat hij "het financieel gezien van alle rappers in Nederland het beste doet". "Maar ik ben degene die dat het minst roept. En als ik er dan een keer een rap uitgooi over hoe goed ik ga, is dat wel meteen op een high level."