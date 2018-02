Katy Perry wil stap zetten naar 'volwassen vrouw worden'

In een interview met Glamour zegt Perry dat ze wil groeien naar het worden van een volwassen vrouw. “Ik bereid mijzelf voor dat ik op een dag een eigen gezin heb. Mijn ziel moet nog een transformatie ondergaan zodat ik daar echt klaar voor ben. Ik werk er hard aan”, zegt de Amerikaanse.

De 33-jarige popzangeres vertelt verder dat ze het afgelopen jaar ontzettend veel tijd in haar carrière heeft gestoken, waardoor ze soms geen tijd had om aan haar persoonlijke leven te denken. “Ik moet zoeken naar meer balans in mijn leven. Anders gaat het op persoonlijk vlak niet werken. Ik moet gaan leven als Katheryn Hudson.”

Perry zou nog altijd een relatie hebben met Orlando Bloom. De acteur en zangeres waren sinds 2016 een stel en lasten in maart 2017 een pauze in. Rond september 2017 kwamen er weer berichten naar buiten dat het koppel weer samen was.