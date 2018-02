Kim Kötter en Jaap Reesema hebben nog geen naam voor tweede kind

In gesprek met De Telegraaf zegt het stel dat het kind dan ook echt niet eerder mag komen. "Er moet echt nog heel veel gebeuren", aldus de zanger.

Het is het tweede kind voor het koppel dat zich eind december 2017 verloofde. In mei 2016 werd zoon Muck geboren. Ook hun tweede kind is een jongetje. Of de nog ongeboren baby ook zijn eigen Instagramaccount krijgt, net als zijn grote broer, is nog niet bekend.

"Hoe leuk voor Muck dat hij een broertje krijgt. En handig ook, want ik kan al zijn leuke kleertjes gewoon hergebruiken", aldus Kötter destijds over het tweede kind.