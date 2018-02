Vriendin Boer zoekt vrouw-kandidaat Olke Jongsma overleden

"We waren zo blij voor Olke dat Karen in zijn leven kwam. Ze was precies wat Olke zocht in een vrouw, hij bloeide helemaal op. We hebben Karen een aantal keren in Nederland mogen ontmoeten en hebben haar leren kennen als een bijzonder warme en liefdevolle vrouw", zegt Boer zoekt vrouw-presentatrice Yvon Jaspers op de website van het programma.

"De redactie en ook alle boeren leven intens met Olke mee en zullen er ook in deze moeilijke tijd voor hem zijn."

Jongsma vroeg zijn vriendin, die hij buiten zijn deelname aan het programma ontmoette, recentelijk ten huwelijk. Tot een voltrekking is het nooit gekomen.