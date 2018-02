Simone Kleinsma moet wennen aan stilte thuis na overlijden echtgenoot

Kleinsma vertelde ook dat ze liever op kleinere schaal afscheid had kunnen nemen van haar man, maar dat dat niet mogelijk was. "Guus was bij zovelen geliefd, we moesten hen ook de gelegenheid geven om van hem afscheid te nemen."

De actrice viert momenteel triomfen met haar hoofdrol in de musical Was getekend, Annie M.G Schmidt. Voor de rol van de schrijfster won ze vorige week een Musical Award. "Het werk houdt me deze periode voor een groot gedeelte op de been. De rol van Annie M.G. is heerlijk om te spelen."

Op een vraag uit het publiek verklapte ze nog de ambitie te hebben om nog eens een solo-programma de planken op te gaan. "Mijn hart ligt in het theater, daar begon het en daar zal het eindigen."