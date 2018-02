Lauren Verster (37) bevallen van dochter

Dat meldt RTL Boulevard in de uitzending zondagavond. "We zijn helemaal verliefd op de kleine aap en haar komst voelt heel liefdevol en organisch. Alsof ze gewoon altijd al bij ons hoorde", aldus Vester in een reactie.

Het meisje is geboren via een keizersnede.

De 37-jarige Verster viel in 2015 voor cameraman Jasper, ze had destijds nog een relatie met Jort Kelder. "Ik ben zo heftig verliefd geworden en dat bleef maar aanhouden", zei de presentatrice vorig jaar zomer over haar nieuwe vriend.

Verster maakte over haar zwangerschap ook een programma: Lauren bevalt voor AVROTROS.