John Stamos getrouwd met model Caitlin McHugh

Het stel is in Studio City, Californië getrouwd, meldt People zondag.

Het trouwweekend ging volgens de politie in Beverly Hills echter niet zoals gepland, omdat de hotelkamer van McHugh en Stamos vrijdagavond is overvallen. De dief heeft 165.000 dollar aan sieraden meegenomen. Het koppel was op het moment van de overval niet in het hotel aanwezig.

Stamos vroeg McHugh, die zwanger is van hun eerste kind, afgelopen oktober ten huwelijk in Disneyland. Over dit aanzoek schreef hij op Instagram: "Ik heb haar gevraagd.. Ze zei 'ja'!.. En we leefden nog lang en gelukkig."

Eerder huwelijk

De Full House-acteur was eerder getrouwd met het Amerikaans-Nederlandse topmodel Rebecca Romijn. Dat huwelijk eindigde in 2005.

