Man opgepakt voor poging ontvoering Lana del Rey

Dat heeft politie bekendgemaakt in een persverklaring.

De politie was getipt over de ontvoeringsdreiging en spoorde de 43-jarige Michael Hunt op. De man werd aangehouden vlak voordat hij het Amway Center in zou gaan. Hij was in het bezit van een mes en kaartjes voor het concert.

Hunt wordt vastgehouden in de gevangenis van Orange County. De politie laat weten dat Hunt niet in contact is geweest met Lana del Rey. Het concert van de Video Games-zangeres is gewoon doorgegaan.