Prinses Beatrix viert tachtigste verjaardag met selecte groep genodigden

In het begin van de middag kwamen de gasten een voor een binnen. Voor ze naar binnen mochten, moesten ze zich melden in een witte tent op de Dam, waar ze gecontroleerd werden.

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima arriveerden samen met hun kinderen rond 14.00 uur. Niet alle familie is aanwezig, van Beatrix' zussen is alleen prinses Margriet van de partij. Zij is samen met haar man Pieter van Vollenhoven gekomen. Prinses Beatrix was kort daarvoor zelf aangekomen.

Gasten

Onder de andere gasten bevonden zich onder andere cabaretier en oude studievriend Paul van Vliet, schrijver Geert Mak, die als enige een cadeau mee had, choreograaf en goede vriend Hans van Manen en War Child-oprichter Willemijn Verloop. Er zijn geen leden van buitenlandse koningshuizen uitgenodigd.

De entree van alle gasten trok veel bekijks op de Dam, waar honderden mensen gedurende de middag een kijkje namen achter de hekken.

Beatrix vierde woensdag, toen ze jarig was, haar verjaardag al met haar kinderen en kleinkinderen in kasteel Drakensteyn in Lage Vuursche.