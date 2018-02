Esmée Denters wilde eindgesprek met oud-mentor Justin Timberlake

"Ik had nog best graag een persoonlijk gesprek met hem willen hebben", zegt Denters vrijdag in RTL Late Night. De zangeres had het zo beter kunnen afsluiten, denkt ze. "Ik weet wel dat het de muziekbusiness is, maar hij was destijds een 'big brother' voor me. Dat eindgesprek kwam er nooit. Dat is toch jammer."

Aan de samenwerking kwam in 2012 een einde toen Universal, waar Tenman onder viel, geen tweede album wilde maken. Denters, die hits scoorde met Outta Here en Love Dealer, kijkt wel met plezier op haar samenwerking met Timberlake terug. "Ik ben gewoon supertrots dat ik met die man in een kamer nummers heb geschreven voor een album."

De geboren Arnhemse werd op haar achttiende ontdekt na het maken van een Youtube-video. Denters werkte in de daaropvolgende jaren met artiesten als Justin Timberlake en Lady Gaga, maar slaagde er uiteindelijk niet in om haar plek tussen de allergrootsten te veroveren.