Sergio Herman in beroep tegen rijverbod om te hard rijden

De Zeeuwse restaurateur werd in september 2016 betrapt toen hij in de Belgische stad Damme 105 kilometer per uur reed op een weg waar 50 kilometer per uur is toegestaan.

De Belgische rechter legde Herman een rijverbod van drie maanden op en de opdracht om alle rijexamens opnieuw af te leggen. Ook moet hij psychologische en medische tests ondergaan om aan te tonen dat hij geen gevaar is op de weg.

De chefkok hoopt dat een hogere rechter milder zal oordelen. Zijn advocaat stelt volgens persbureau Belga dat Herman met zijn rijgedrag "geen onaanvaardbare risico's heeft genomen."

Het was niet de eerste maal dat Herman in België is veroordeeld voor een snelheidsovertreding. Hij werd er al drie keer eerder betrapt op te hard rijden. Deze eerdere uitspraak nam de rechter vorige jaar mee in de nieuwe zaak.