Roddeloverzicht: Ruben móet afvallen en Barbie vertelt nog meer

Televisie maakt dikker, is altijd het verhaal. De acteurs, actrices, presentatoren en presentatrices blijken altijd nóg slanker dan ze op televisie lijken en de drang om slank te blijven is groot.

Nieuwslezeres Annechien Steenhuizen noemde dit verhaal onlangs al onzin. "Dat is volgens mij een achterhaald beeld van toen iedereen nog bolle beeldhuizen had, tegenwoordig heeft iedereen toch een flatscreen?". Ruben Nicolai zet de uitspraken van zijn collega deze week kracht bij door te vertellen dat hij te zwaar is. Want wat blijkt? Op televisie zie je er, achter een desk, niks van.

"93,6 kilo. Denk ik. Ik draag mijn jasjes steeds vaker open. Laatst moest iemand bukken, omdat ik per ongeluk een knoop op hem afvuurde, zoveel spanning stond erop", aldus de 42-jarige presentator deze week in gesprek met Playboy.

Hoewel er vanuit kijkers nog weinig klachten zijn gekomen, denkt Ruben dat zijn werkgever RTL wel "subtiel" hint dat een bezoek aan de sportschool wellicht een goed idee is. Samen met Wendy van Dijk heeft hij namelijk de opdracht gekregen de Gezondheidstest​ te presenteren. "'Wie gaat Ruben vertellen dat hij te dik is? Weet je wat, we geven 'm die Gezondheidstest, naast Wendy. Voor het contrast. Dan valt het kwartje vanzelf bij hem'."

Zijn gewicht zit Ruben niet echt dwars en heeft geen effect op zijn liefdesleven. De presentator zegt "af en toe" een scharrel te hebben. Tot een relatie komt het echter nooit. "En toch is mijn leven in balans, om maar een vies woord te gebruiken. Een verliefdheid zal dat absoluut verstoren. Misschien dat ik het daarom ook niet toelaat. Maar misschien ben ik ook nog niet iemand tegengekomen op wie ik verliefd kan worden."

Een type heeft de presentator ook niet echt. Bridget Maasland, Marieke Elsinga of Shelly Sterk: Ruben vindt ze allemaal op hun eigen manier leuk. "Voordat je nu denkt dat ik met de ene wil zuipen, met de ander wil lachen en met die laatste wil neuken: ik snap niet waarom je moet kiezen. Blond of brunette, who cares? Vrouwen wisselen sneller van haarkleur dan mannen van trui."

Moederliefde

Familieruzies komen overal voor: een tante is niet leuk, een neef is niet welkom op verjaardagen of een zus wordt doodgezwegen. We hebben allemaal wel iets. Als je BN'er bent, kan zo'n familieruzie niet voorbijgaan zonder dat iedereen er mee bezig is. Bij de meeste mensen kan er na een paar jaar gewoon gedaan worden alsof er nooit iets is gebeurd, maar als je André Hazes bent, is iedereen er mee bezig.

De 24-jarige zanger stond de afgelopen dagen avond aan avond in Ahoy Rotterdam waar hij meedeed aan Vrienden van Amstel. Iedere avond het publiek hard mee laten zingen met Leef!, biertje na biertje drinken en 's avonds pas laat het bed in: het leven van populaire artiesten gaat niet over rozen.

André zal inmiddels een flink slaaptekort hebben en dus is het fijn als hij steun krijgt van vrienden en familie. Afgelopen zondag stond zijn moeder, met wie hij jarenlang niet sprak, achter de schermen trots naar haar zoon te kijken die het publiek volledig met zich mee kreeg.

De hereniging vond plaats tijdens het kerstdiner en het lijkt er op dat de band tussen moeder en zoon inmiddels is hersteld. De twee hebben in ieder geval besloten niet meer te praten over wat er allemaal is gebeurd. En dus komen we er misschien wel nooit achter.

Kloppen de geruchten en had Rachel echt problemen met André's zestien jaar oudere vriendin Monique? Of is er iets heel anders gaande en hebben we echt geen flauw idee?

De antwoorden blijven uit, als het aan Rachel en André ligt: zij zijn blij gewoon weer samen te zijn en tijd door te brengen. "Het voelde goed haar vast te houden."

Wellicht dat Roxeanne nog eens antwoord kan geven op onze vragen over de ruzie: zij lijkt het nog altijd niet te hebben bijgelegd met haar broertje. Ze ontbreekt in ieder geval nog steeds op de foto's van de familiereünie.

Barbie

Hoewel Samantha 'Barbie' van der Plas ons deed vermoeden dat ze voorlopig even uit de spotlight zou stappen, konden we deze week toch weer van alles en nog wat over de realityster lezen en zien. Na haar zelfmoordpoging in januari onttrok ze zich uit de publiciteit, verwijderde haar sociale media-kanalen en leek zich volledig te willen richten op haar herstel en haar kinderen.

Deze week deed ze dan toch nóg een keer haar verhaal, omdat ze mensen wil behoeden dezelfde stap te zetten als zij deed. In gesprek met Privé vertelt ze wat haar er toe dreef om de zelfmoordpoging te doen.

"Overal las ik dat ik een slechte moeder ben en de hoer speel. Ik kon daar niet meer mee omgaan en ik ben op een gegeven moment zélf gaan geloven dat mijn kinderen zonder mij misschien wel beter af zouden zijn."

De realityster bracht Angelina (5) en Milano (2) naar haar ouders en nam daarna een dodelijke combinatie van drugs en medicijnen. Toen dat niet werkte verminkte ze zichzelf met een mes. Stevige maatregelen, maar uiteindelijk zag ze er toch van af. Ze besloot haar tante te bellen.

"Dat is het laatste wat ik deed, voordat ik helemaal van de wereld raakte. Zij had 112 en mijn moeder gewaarschuwd. Toen zij kwam binnenrennen en me vond, dacht ze eerst dat ik al dood was, ik was lijkbleek."

Nu gaat het veel beter met haar. Ze heeft zelfs alweer een bezoekje gebracht aan een plastisch chirurg om haar lippen extra op te spuiten. Kim Kötter zei deze week in Shownieuws al dat Barbie weer een beetje zichzelf aan het worden is.

En dat terwijl Barbie een onwijs heftige tijd achter de rug heeft. Niet alleen de zelfmoordpoging moet ze verwerken, ook de abortus die ze liet plegen nadat ze zwanger bleek van oud-pornoster Rolf Tangel.

"Ik heb de beslissing genomen om het weg te laten halen. Dat was zo heftig en het past totaal niet bij mij", aldus Barbie. Tot overmaat van ramp verloor ze de enige echo die ze had van haar ongeboren kind: de foto zat in haar tas die in Spanje werd gestolen. "Kapot was ik er van en nog steeds dat ik nu niets meer heb van het ongeboren kind."

Nu gaat het gelukkig een stuk beter met Barbie en werkt ze hard aan haar herstel. Hoe lang ze nog in de kliniek zal blijven, is niet bekend.