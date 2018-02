Frank Boeijen: 'Kinderen zijn er nooit van gekomen'

Soms vindt hij dat wel jammer, zegt hij vrijdag in Trouw. "Als ik een vader zie met een leuke zoon, denk ik: 'Dat lijkt me wel wel wat'."

"Maar na een seconde is het weer voorbij. Je moet ze wel opvoeden en ik was altijd veel te druk met allerlei dingen. Bovendien, er zijn al genoeg Boeijens!"

De zanger is al jaren gelukkig met zijn vriendin Agnes en koestert dat de twee een verleden samen hebben. "Er is niks mis met een romantische verliefdheid. Ik ben een heteroseksuele man die vrouwen mooi vindt. Maar je partner, dat is je 'partner in crime'. Dat je samen heel veel hebt meegemaakt, elkaar de tent uit hebt gevochten maar dat je zoveel jaar later denkt: 'Toch wel fijn'."