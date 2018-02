Nog niks concreet over bruiloft 3FM-dj Domien Verschuuren

"Omdat het maar niet wil lukken hebben we onlangs met pijn in ons hart de knoop doorgehakt om het hele feest maar te cancelen en een heel jaar te verplaatsen naar 2019. Want het moet wel een zomerse trouwdag worden", zou Verschuuren gezegd hebben in De Telegraaf.

Aan NU.nl laat de radio-dj weten dat het verhaal iets anders zit. Het stel had het idee om dit jaar in de (na)zomer te trouwen, maar had nog niets geregeld en dus is er geen sprake van cancelen. "We zijn nog niet echt begonnen met plannen, of het maken van afspraken, dus dat redden we niet meer."

De ochtend-dj van 3FM vroeg in augustus zijn vriendin Caroline ten huwelijk tijdens een vakantie in Toscane. "Precies tien jaar geleden vroeg ik haar verkering. Nu, in Toscane, vroeg ik haar ten huwelijk. Tussen de tranen door zei ze 'ja'", schreef hij toen op Instagram. Bij het bericht plaatste de dj een foto van zijn vriendin met betraande ogen, een glimlach en een verlovingsring om haar vinger.