Sarah Jessica Parker zag Sex and the City-collega Kim Catrall als vriendin

Cattrall, die in de HBO-serie Samantha speelde, deed in oktober 2017 de uitspraak dat zij en haar collega's "nooit vriendinnen zijn geweest".

Parker zegt in de Amerikaanse talkshow Watch What Happens Live zich hierover "diepbedroefd" te voelen. "Ik vond het schokkend omdat mijn eigen ervaring totaal anders was."

De actrice stelt dat hun samenwerking in de serie de vier actrices (Kristin Davis en Cynthia Nixon speelden de andere hoofdrollen, red.) " altijd zal verbinden". "Het begon als een professionele ervaring, maar werd persoonlijker omdat het jaren van ons leven betrof", aldus Parker.

Cattrall zag dat anders, zo vertelde ze destijds. "Zij hebben allemaal kinderen en ik ben ook nog eens tien jaar ouder. Bovendien ben ik sinds het eindigen van de serie nog maar weinig in New York geweest en zie ze daarom niet. Eigenlijk was Sex and the City het enige dat we gemeenschappelijk hadden en de serie is niet meer", aldus Cattrall.

Sharon Stone

Parker liet eerder te weten enorm teleurgesteld te zijn dat de derde Sex and the City-film van de baan was, vanwege Cattralls ruzie met haar collega's. Daarna beweerde onder andere The Daily Mail dat Cattrall’s "divagedrag" de reden zou zijn dat de film niet wordt gemaakt.

Talkshowpresentator Andy Cohen stelde in het gesprek met Parker voor om Sharon Stone de rol van Samantha te laten spelen. "Dat is een interessant idee", vindt de actrice.