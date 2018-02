Familie Tokkie wil 'naam zuiveren' met single

Dat hebben ze verteld aan Shownieuws.

Het Amsterdamse gezin wil met het uitbrengen van een single uit de schulden zien te komen. Ook wil moeder Hanna van hun slechte naam af.

"Met mijn ouders gaat het totaal niet goed", zegt de dochter van Hanna Tokkie en Gerrie Ruijmgaart tegen Shownieuws. "Met mijn vader gaat het slecht vanwege zijn keelkanker en met mijn moeder gaat het lichamelijk en ook geestelijk slecht. De grootste wens van mijn moeder is haar naam zuiveren. Wij gaan weer naar buiten treden. Nu komt deel twee."

De familie wil weer gaan optreden en een single uitbrengen, hoewel ze niet echt kunnen zingen. "Laten we duidelijk zijn, wij zijn geen zangers of zangeressen, maar we gaan het gewoon doen en we gaan kijken wat het ons brengt", aldus de dochter van Hanna en Gerrie.

Van Dale

"Tokkie" is synoniem voor "asociaal" geworden, sinds hun deelname aan een tv-documentaire over het reilen en zeilen van het gezin in de wijk Slotermeer. Het woord staat zelfs met die omschrijving in de Van Dale.

In 2009 eiste de familie nog een ton schadevergoeding omdat zij niet wensten dat hun achternaam werd geassocieerd met asociaal gedrag.