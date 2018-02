Jan des Bouvrie (75) blijft 'verslaafd' aan werk

Zijn vrouw Monique des Bouvrie maakt zich zorgen om haar man, die zichzelf nog eerder in het harnas ziet sterven dan dat hij stopt met werken. "Ik probeer hem zo nu en dan terug te fluiten, maar weet op datzelfde moment eigenlijk ook wel dat er geen beginnen aan is. Als hij eenmaal iets in zijn kop heeft", vertelt ze aan De Telegraaf.

Het stel is dertig jaar getrouwd en in het huwelijk is Des Bouvrie vooral "zijn eigen weg gegaan". "Eigenlijk luister ik gewoon naar niemand, behalve naar mezelf. Zelfs nadat ik heb gezien hoe ziek Monique (lymfklierkanker) is geweest en dat mij met de neus op de feiten heeft gedrukt."

"Stoppen zal ik nooit, dat is echt grote onzin. Zonder mijn werk ben ik juist ten dode opgeschreven, want dat is grotendeels mijn leven."

Toch blijft zijn leven niet volledig in het teken van zijn werk staan. De ontwerper wil tijd vrijmaken voor zijn kleinkinderen en kinderen Nicole (51), Jean-Marc (50), Bo (30) en Jan jr. (23) en tijd besteden aan zijn hobby's. "Ik begeef mij nog net zoveel als vroeger in het openbare leven, bezoek van tijd tot tijd het theater dus men zal mij nog regelmatig tegen het lijf lopen."