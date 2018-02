Roseanne Barr kon vroeger niet omgaan met roem

"Ik ben meerdere keren ingestort, maar gelukkig merkte niemand dat", aldus Barr in een terugblik op televisiezender ABC.

"Tenminste, dat dacht ik altijd. Maar het was een aantal keren zo serieus dat ik moest worden opgenomen in het ziekenhuis. Dat was erg moeilijk. Roem was te lastig voor mij."

De actrice is niet bang dat de geschiedenis zich zal herhalen als de remake van haar sitcom binnenkort in de Verenigde Staten op televisie te zien zal zijn. "Deze keer denk ik: ok, ik ben 65. Godzijdank heb ik nu een ziektekostenverzekering, dus ik hoef me niet meer druk te maken", lacht de actrice.

De nieuwe serie Roseanne begint op 27 maart met een dubbele aflevering van een uur op de Amerikaanse zender ABC. De voltallige cast keert terug voor de negen nieuwe afleveringen, onder wie Roseanne Barr (Roseanne), John Goodman (Dan), Sara Gilbert (Darlene), Laurie Metcalf (Jackie), Michael Fishman (D.J.) en Lecy Goranson (Becky).