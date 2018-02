George Clooney ontmoette vrouw Amal in eigen huis

Dat vertelt de acteur in de Netflix-talkshow My Next Guest Needs No Introduction with David Letterman.

"Ik hoefde mijn huis niet eens te verlaten", vertelt de acteur. "Een wederzijdse vriend van ons zei: "Ik kom even langs en kan ik een vriendin meenemen? " En ik dacht 'natuurlijk'. Toen kreeg ik een telefoontje van mijn agent die zei: 'Ik heb de vrouw ontmoet die naar je huis komt en met wie je gaat trouwen."

Clooney hoefde Amal zelfs niet meer aan zijn ouders voor te stellen, want zij waren toevallig bij hem in zijn huis aan het Como Meer in Italië toen ze kennismaakten.

Goede vrienden

"We praatten en bleven de hele nacht op en toen kreeg ik haar e-mailadres, want ze wilde me een een paar foto's sturen die ze van mijn ouders had gemaakt. Daarna zijn we elkaar gaan schrijven en ik wist echt niet of ze verder iets met me wilde", zei de 56-jarige acteur. "ik dacht dat we gewoon goede vrienden zouden blijven."

Clooney en de 39-jarige mensenrechtenadvocate Amal Alamuddin trouwden in 2014 en zijn ouders van de zeven maanden oude tweeling Ella en Alexander.