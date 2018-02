André Hazes praat met moeder Rachel niet over ruzie

Afgelopen zaterdag bezocht Rachel Hazes haar zoon tijdens zijn optreden bij Vrienden van Amstel in Ahoy, Rotterdam.

"Ze was zwaar onder de indruk", vertelt André woensdag in RTL Boulevard. "Ik was er tijdens mijn optreden erg mee bezig dat ze er was. Het laatste moment heb ik bij haar gestaan. We praten niet meer over de ruzie", aldus de zanger.

Ook laat Hazes aan het programma weten dat het "goed voelde om haar vast te houden."

Moeder en zoon hadden jaren een moeizame relatie en ook met zus Roxeanne had André geen contact meer.

Tijdens het bewuste kerstdiner zaten moeder en zoon weer samen aan tafel. Monique, de vriendin van André, had zijn moeder uitgenodigd om de ruzie bij te leggen. Roxeanne ontbrak tijdens het diner en het is niet duidelijk of de ruzie tussen zus en broer inmiddels ook is opgelost.