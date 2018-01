Samantha 'Barbie' de Jong bevestigt zwanger te zijn geweest van Rolf Tangel

"Ik heb de beslissing genomen om het weg te laten halen. Dat was zo heftig en het past totaal niet bij mij", aldus de realityster in gesprek met Privé. De Jong werd halverwege januari met spoed in het ziekenhuis opgenomen. Maandag vertelde ze dat ze een zelfmoordpoging had gedaan.

Van het ongeboren kind dat ze met haar ex-vriend verwachtte, heeft ze nog een echo laten maken. Die foto is ze kwijtgeraakt toen haar tas in Spanje werd gestolen. "Kapot was ik er van en nog steeds dat ik nu niets meer heb van het ongeboren kind."

Tangel vertelde eerder in Story al over de afgebroken zwangerschap. Hij zei in het blad dat De Jong lang heeft getwijfeld over een abortus.

De Jong verblijft momenteel in een kliniek. Haar twee kinderen Angelina en Milano zijn bij familie.