Erik de Vogel vindt tijd vrijmaken voor elkaar in relatie essentieel

"Relatieproblemen ontstaan onder andere omdat je geen tijd meer voor elkaar maakt", vertelt De Vogel in een interview met Nieuwe Revu.

"Allemaal begrijpelijk, want het leven is razend druk, maar vaak zit de broodnodige lucht al in die twee uurtjes dat je wel even de knop samen omzet." De twee werden verliefd op de set van Goede tijden, slechte tijden. De Vogel is al 22 jaar te zien als Ludo Sanders en zijn vrouw speelt de rol van Janine Elschot.

Als ze tijd voor elkaar nemen, zorgen ze "echt even onbereikbaar" te zijn voor de buitenwereld. Zo hebben De Vogel en De Bruijn jaren geleden een reisprogramma bedacht. "Letterlijk je horizon verleggen en je eigen dagelijkse patroon even te laten voor wat het is, zorgt ervoor dat je ook weer met frisse ogen naar elkaar kijkt. Dat is de magie van samen op stap gaan", aldus De Vogel.

"Wij hopen dat Romancing the globe anderen inspireert dat ook na te jagen. Meer pretentie heeft het niet." Het reisprogramma is te zien bij RTL 4.